Зеленський готовий ПЕРЕДАТИ посаду президента, але є одна умова: інтерв’ю ВВС

Президент України В. Зеленський повідомив у інтерв’ю ВВС , коли він буде готовим ПЕРЕДАТИ посаду президента комусь іншому

На запитання журналіста, чи настане момент, коли Зеленський не зможе залишатися президентом він відповів ствердно, зауваживши, що «ми всі люди».

Зеленський визнав, що може передати владу комусь іншому, але підкреслив, що це відбудеться тільки після завершення війни з Росією.

«Ми повинні завершити цю війну. Ми повинні покінчити з Путіним. Я думаю, це дуже важливо для нашого народу і нашої країни», — зазначив Зеленський.

Як можна закінчити війну, на думку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ має чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Про це він заявив у інтерв’ю ВВС , оприлюдненому у п’ятницю, 19 липня.

Це залежатиме від партнерів, які тиснутимуть на Росію, щоб вона погодилася сісти і подумати про закінчення війни, – відповів Зеленський на питання про те, коли і як могла би завершитися війна Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання” – цитує Зеленського ВВС

Зеленський готовий працювати з Трампом, але не готовий закінчити війну “за 24 години”

Володимир Зеленський також заявив, що готовий працювати з будь-якою командою, що перебуватиме при владі у США. Робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом, за його словами, буде “важкою роботою – але ми працьовиті”.

Президент України прокоментував плани Трампа швидко закінчити війну в Україні.

Усі будуть щасливі, якщо одна особа у світі, неважливо – Дональд Трамп чи хтось інший, нехай Дональд Трамп, змогла б зупинити війну за 24 години. Але питання у тому, яка ціна і хто платитиме, – прокоментував він мирні ініціативи кандидата від Республіканської партії. За словами Зеленського, такий швидкий шлях можливий, але означав би здачу Україною своїх інтересів Це означатиме просто зупинитися – і віддати (території – Ред.), і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу для свого суспільства, – прокоментував Зеленський. – Ми ніколи б не пішли на це і немає нікого у світі, хто може підштовхнути нас до цього

Інтерв’ю

Нагадаємо, повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану (а також — вносити зміни в Конституцію).

Сам президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, організувати вибори в умовах бойових дій складно, а також це суперечить законодавству.

Зеленський також казав, що термін його президентських повноважень не завершився, адже в країні діє воєнний стан і його каденція триває. У Європейському Союзі також запевнили, що не мають сумнівів щодо легітимності Зеленського.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті