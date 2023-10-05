Уряд 5 жовтня призначив ще трьох заступників міністра оборони: що про них відомо

На позачерговому засіданні 5 жовтня Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони України, передає НСН з посиланням на міністра оборони Рустема Умерова.

Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони: що про них відомо

Новими заступниками стали:

Дмитро Кліменков — заступник з питань закупівель;

Іван Гаврилюк — заступник з питань військово-технічної політики;

Станіслав Гайдер — заступник з питань інституційного розвитку.

Ось що розповів Умеров про своїх заступників.

Гаврилюк Іван – заступник з питань військово-технічної політики

Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики – заступник Начальника генерального штабу ЗСУ.

Найважливіші завдання – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами.

Кліменков Дмитро – заступник з питань закупівель

Раніше працював комерційним директором АТ “Укртрансгаз”. За час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів. До цього працював Першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон.

Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.

Гайдер Станіслав – заступник з питань інституційного розвитку

Станіслав – Керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На попередній посаді займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Головний пріоритет – розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність. Українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним.

Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі, – заявив Умеров

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