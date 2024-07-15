Запам’ятайте цей день: з окупованого Криму вийшло останнє сторожове судно РФ

З окупованого Криму вийшло останнє сторожове судно РФ. Це сталося сьогодні, 15 липня.

Повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передають «Новини України – НСН».

З окупованого Криму вийшло останнє сторожове судно РФ

У понеділок, 15 липня, останній сторожовий корабель Чорноморського флоту рф вийшов з окупованого Криму. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день, – йдеться в дописі речника ВМС

«Крим без НАТО, але і без флоту» – іронізують підписники у російських Телеграм-каналах, реагуючи на новину.

Нагадаємо, Командувач ВМС Олексій Неїжпапа заявив, що через постійні ракетні удари та атаки морських дронів-камікадзе Росія вимушено перекинула майже увесь флот з окупованого Криму до Новоросійська.

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