Окупанти у Чорному морі обрали тактику бути представленими за рахунок підводних човнів.

Про це під повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН з посиланням на ТСН.

“Маємо три підводні човни, які виходять у море. Два з них є носіями. Один з них зараз перебуває у морі. Це так звана “Варшавянка”, – розповів Плетенчук.

За його словами, у складі Чорноморського флоту РФ є 7 підводних човнів. 6 з них є ракетоносіями. Зазначається, що з цих шести підводних човнів два залишились поза межами акваторії азово-чорноморського регіону на початок повномасштабного вторгнення. Ймовірно, вони перебувають на заводі у Санкт-Петербурзі на обслуговуванні. Один підводний човен знищили ЗСУ, а один – на обслуговуванні, він не виходить до акваторії.

Росія вдалася до нової тактики у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Плетенчук зауважив, що судна в морській акваторії чергують позмінно. Тим часом авіація присутня у різному форматі – від СУшок до гелікоптерів.

“Такий формат присутності ймовірно був прийнятий новим керівництвом морського флоту РФ. Тому що у принципі основне навантаження взяла на себе саме повітряна компонентна. Більше десятка літаків в день знаходяться у повітряному просторі в акваторії Чорного моря”, – сказав Плетенчук.

Ще новини України: Генштаб підтвердив ураження «Циклона» – це останній носій крилатих ракет у Чорному морі