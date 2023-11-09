Рада не скасовувала заочну та вечірню освіту: цю норму із закону прибрали

Рада не скасовувала заочну та вечірню освіту, як повідомили учора багато українських ЗМІ. Плутанина вийшла через те, що норму, яка була в законі прибрали і голосували за законопроєкт без неї. Про це НСН повідомляє з посиланням на УНН.

У початковій версії законопроєкту дійсно була відповідна норма, але Рада проголосувала його з урахуванням висновку профільного комітету з питань освіти.

У своєму висновку, комітет вирішив прибрати скасування можливості навчатися заочно і парламент ухвалив саме таку редакцію.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина у коментарі УНН заявила, що заочну і вечірню форму навчання не скасовано.

Заочну і вечірню форму навчання НЕ скасовано! У законопроєкті №10092, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, і справді був пункт про скасування заочної і вечірньої форм навчання. Але члени освітнього комітету під час розгляду законопроєкту 13 жовтня рекомендували виключити даний пункт. Тож на сьогоднішньому засіданні законопроєкт був проголосований за виключенням вище згаданого пункту, – повідомила Гришина

Нардеп закликала представників медіа перевіряти і публікувати достовірну інформацію.

А за що проголосувала Рада

8 листопада 285 народних депутатів проголосували «за» законопроект 10092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року».

Згідно з документом, у 2022, 2023, 2024 роках прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Окрім цього, законом здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

Водночас, згідно з законом, для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.

НСН теж написала про скасування заочної і вечірньої освіти в Україні. Редакція приносить вибачення за дезинформацію.

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