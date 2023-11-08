В Україні додали два обов’язкових предмета до ДПА – деталі

Верховна Рада додала два обов’язкових предмета до ДПА. Зокрема на державній підсумковій атестації перевірятимуть історію України та іноземну мову

ВР повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації (ДПА).

Про це йдеться на сайті парламенту, а також повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Про це розповідає НСН.

Як вважають автори законопроєкту №9046, перевірка знань з історії України та іноземної мови на кожному з рівнів повної загальної середньої освіти підвищить як якість викладання, так і якість вивчення згаданих навчальних предметів.

«[Це] має, з одного боку, посилити єдність українського народу в розумінні його минулого, а з іншого боку, полегшити громадянам України спілкування з усім цивілізованим світом за усіма напрямами співпраці», — зазначається в пояснювальній записці.

В Україні додали два обов’язкових предмета до ДПА

Раніше обов’язковими предметами на ДПА були українська мова й математика. У 2020 році через пандемію коронавірусу всіх учнів, включно з випускниками, звільнили від проходження атестації. Через рік ДПА скасували для учнів 4 та 9 класів. У 2022 році через повномасштабне вторгнення росії ДПА знову скасували для всіх, а цьогоріч — для учнів 4 і 9 класів.

Що таке ДПА?

Це форма контролю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту.

ДПА проводиться наприкінці навчального року з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

ДПА відбувається в письмовій формі. Результати визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних балів.

Учні початкової (4 клас) та основної (9 клас) школи з навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію мовою національної меншини.

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