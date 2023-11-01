В Україні масово вивчатимуть англійську мову – Уряд планує запустити всеосяжну програму

В Україні масово вивчатимуть англійську мову. Для цього Кабмін планує запустити програму Future Perfect.

Мета проєкту Future Perfect – офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, відкрити кожному українцю нові можливості для професії та особистого розвитку, допомогти конкурувати на світовому ринку та отримувати високу зарплату.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

“Уряд України планує запустити всеосяжну й доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні. Уже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби здобувати новий фах”, наголосив голова уряду.

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 88% опитаних вважають, що українці мають обов’язково вивчати англійську мову. Окрім того, трансформація статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні – це важливий крок до членства в ЄС, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу, науки, освіти інновацій та органів влади.

Координуватимуть мовну програму Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України й Міністерство культури та інформаційної політики України.

“56% українців хочуть підвищити рівень володіння іноземною мовою. Програма Future Perfect стане одним із драйверів змін на цьому шляху. Щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою, обмінюватися досвідом та ділитися інноваційними ідеями”, підкреслив віцепрем’єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма Future Perfect передбачає продукти та сервіси, що допоможуть вивчити англійську в зручному та доступному форматі. Перші з них – платформа Empower та платформа для вивчення мов Promova.

“Нині 49% опитаних українців не мають жодних навичок з англійської мови. І це вказує на те, що близько половини опитаних громадян можуть втрачати додаткові можливості, які можна було б використовувати як для особистісного розвитку, так і для розвитку держави. І цей пробіл може бути заповнений, зокрема, завдяки змінам в освіті. Тож на державному рівні сприятимемо вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти і в будь-якому віці, починаючи від дошкільнят”, зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Платформа для вивчення мов з персоналізованим підходом Promova пропонує українцям Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн-платформа для вивчення англійської Empower від Кембриджського університету доступна для українських викладачів та студентів.

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