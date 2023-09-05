СБУ арештувала бойовика російського «Оплоту», який захоплював Херсон

СБУ арештувала і повідомила про підозру бойовику російського «Оплоту», який захоплював Херсон, передає НСН.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного учасника окупаційних угруповань рф, який воював проти України на південному та східному фронтах.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з українськими десантниками взяли зловмисника у полон під час боїв під Донецьком.

За даними слідства, затриманим є мешканець окупованої Макіївки, який 24 лютого 2022 року вступив до так званої «5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот».

Це незаконне збройне формування терористичної організації «днр», що підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора.

У лавах ворожого угруповання зрадник склав «присягу на вірність» росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення рф на «посаді» стрільця він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.

Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика було «переведено» до складу новоствореного окупаційного угруповання – 3-го мотострілецького полку зс рф для стримування українського наступу на східному фронті.

Таким чином фігуранта перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що на Донеччині.

Але провоював він там недовго і згодом був затриманий українськими захисниками.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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