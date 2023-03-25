Пробігав марафон за 2,5 години: на війні загинув відомий український спортсмен

На війні загинув відомий український спортсмен Андрій Щербанівський. Трагічну звістку оприлюднила runukraine_org, передає НСН.

У повідомленні зазначається, що Андрій Щербанівський служив в ЗСУ з 2016-го року, а також знаходив час для волонтерства. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову став на захист Батьківщини. На передову потрапив навесні 2022 року.

А 22 березня 2023 року воїн потрапив під ворожий мінометний обстріл та отримав поранення, несумісні з життям. У 44-річного Захисника залишилися дружина та троє дітей.

На війні загинув відомий український спортсмен

Андрій Щербанівський був досить відомим у колі вітчизняних легкоатлетів.

Протягом десяти років він займався організацією марафонів та напівмарафонів у Києві, при цьому сам брав участь у чемпіонаті Європи з гірського бігу та долав марафон за дві з половиною години (при світовому рекорді 2:01 години.

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