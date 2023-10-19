Коли в Україні з’являться F-16 – оптимістичний прогноз від Кулеби

Коли в Україні з’являться F-16? На це питання відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданок з 1+1”, передає НСН, посилаючись на trueua.

За словами Кулеби, західні союзники можуть передати Україні винищувачі F-16 у першій половині 2024 року. Наразі українські пілоти проходять навчання.

Кулеба наголосив, що паралельно з навчанням пілотів в Україні готується інфраструктура для літаків.

Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з’явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року, — сказав Кулеба

За словами очільника МЗС, наразі партнери ухвалили всі принципові рішення щодо F-16.

І ви пам’ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, які літатимуть у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення “авіаційної коаліції” — це рішення Бельгії надати літаки, — додав Дмитро Кулеба

В Україні з’являться F-16, а що було раніше

Данія та Нідерланди на зустрічі у форматі “Рамштайн” 25 травня очолили коаліцію з навчання ЗСУ на F-16. Також до її складу увійшли Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 22 червня США отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16. Лише на початку серпня Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. Наприкінці літа навчання стартували.

20 серпня Нідерланди та Данія під час візиту президента України Володимира Зеленського у ці країни заявили, що нададуть ЗСУ американські винищувачі у кількості 42 та 19 відповідно. Зокрема, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна планує надати Україні перші шість F-16 до Нового року, а ще п’ять — протягом 2024 року.

На початку вересня міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявив, що його країна візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у складі “авіаційної коаліції” на чолі з Нідерландами та Данією. Для цього залучать два літаки.

Болгарія пообіцяла надаити допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16. Україна розширює сферу двосторонньої співпраці з цією країною. Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з колегою з Болгарії Тодором Тагарєвим. Вони підписали меморандум, що розширює сферу двосторонньої співпраці, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки.

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