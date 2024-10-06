З 7 жовтня в Україні підвищать ціни на оформлення документів

Від завтра, 7 жовтня, в Україні підвищать ціни на оформлення документів.

Зростуть тарифи на оформлення паспортів та проставлення апостиля. Також змінюються тарифи по обміну посвідчення водія та оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.

Підвищать ціни на оформлення документів: які нові тарифи

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн (зараз ціна послуги становить 540 грн);

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн (зараз ціна послуги становить 1000 грн);

Обмін посвідчення водія – 950 грн (зараз ціна послуги становить 800 грн);

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;

Проставлення апостиля – 650 грн (зараз ціна послуги становить від 450 грн).

Фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг – напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77.

Ще новини України: Нові тарифи, ліміт на перекази, податки – основні зміни з 1 жовтня