«Нова пошта» підвищила тарифи на доставку посилок з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передають «Новини України – НСН».

«Нова пошта» підвищила тарифи на доставку посилок: які ціни з 1 жовтня

З 1 жовтня “Нова пошта” підвищила тарифи на доставлення документів, посилок і вантажів, у середньому на 10 гривень

Нова цінова політика включає:

Доставлення документів — 65 грн (разом з фірмовим картонним конвертом).

Доставлення по місту: посилки до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, до 30 кг — 140 грн.

Доставлення по Україні: посилки до 2 кг — 80 грн, до 10 кг — 110 грн, до 30 кг — 160 грн.

Для вантажів понад 30 кг додатково стягується 0,50 грн за кожен кілограм по місту та 1 грн за кілограм по Україні.

Компанія пояснила, що підвищення пов’язане зі зростанням вартості енергоносіїв, що впливають на собівартість послуг.

Які є безплатні послуги від «Нової Пошти»

Водночас “Нова пошта” скасувала комісію за оголошену вартість під час повернення посилок та нагадала про деякі інші безкоштовні послуги.

“Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки“, — повідомляє компанія

Клієнтам доступні такі безплатні послуги «Нової пошти»:

безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов,

безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання,

безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

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