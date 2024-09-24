“Нова пошта“ оновила функції у мобільному додатку – які послуги з’явилися

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У “Новій пошти” повідомили про те, що тепер клієнти самостійно можуть керувати всіма діями з посилками.

По-перше, клієнти “Нової пошти” можуть переадресувати посилку, стежити за нею за номером експрес-накладної (ЕН), редагувати, а також скасовувати переадресацію або замовити її повторно.

По-друге, впроваджено функцію виклику кур’єра в три кліки. Кур’єр забере посилку від дверей. Стежити за рухом кур’єра можна в режимі реального часу за 15 хвилин до його приїзду. У додатку можна написати кур’єру повідомлення.

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По-третє, тепер можна спостерігати за місцем розташування своєї посилки по Україні та за кордоном (у країнах, де є “Нова пошта”).

По-четверте, впроваджено функції з управління своєю посилкою. Так, наприклад, у додатку можна створити посилку, а потім просто віднести її до відділення. Крім того, можна сплатити посилку за іншу людину і довірити другу отримати посилку.

По-п’яте, стало зручніше відправляти та забирати посилки з поштомату, а всі посилки клієнта видно на головному екрані.

Крім того, з’явилася функція улюбленого відділення, завдяки якій користуватися послугами “Нової пошти” стало простіше та зручніше. Також через додаток можна повернути товар.

Це ще не всі нові функції в оновленому додатку найбільшого в Україні приватного поштового оператора. Наприклад, через додаток тепер можна залишити чайові тому чи іншому співробітнику “Нової пошти”, оформити заявку на компенсацію у разі пошкодження посилки, замовити викуп та доставку з магазину з-за кордону.

Джерело: todаy.ua.

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