1 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 1 жовтня. Міжнародний день людей похилого віку. День захисників і захисниць України, та День українського козацтва. Православні святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Залишився 91 день до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 951 день повномасштабної війни в Україні.

1 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

1 жовтня – яке сьогодні церковне свято

1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці. Свято бере свій початок з подій, що сталися 910 року в Константинополі (сучасний Стамбул). За легендою, під час облоги міста ворогами, мешканці молилися у Влахернському храмі, коли святий Андрій Юродивий побачив видіння Пресвятої Богородиці. Вона з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм омофором (покровом), що символізувало її захист. Після цього вороги відступили, і місто було врятоване. В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення. Це свято також святкується як День українського козацтва, оскільки козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому курені.

1 жовтня у світі

Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день людей похилого віку — проголошений 50 сесією Генеральної Асамблеї ООН, відзначається в усьому світі 1 жовтня.

Міжнародний день музики

Міжнародний день музики (International Music Day), що відзначається щорічно 1 жовтня, є глобальною подією, ініційованою Міжнародною музичною радою з метою вшанування музичного мистецтва та його здатності об’єднувати людей, сприяти миру та взаєморозумінню між різними культурами.

Всесвітній день вегетаріанства

Для популяризації вегетаріанської дієти й привертання уваги людей до етичних та практичних переваг цього способу життя щороку 1 жовтня на міжнародному рівні відзначається особлива подія — Всесвітній день вегетаріанства. А також початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування.

Міжнародний день кави

1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави. Свято започатковане Міжнародною організацією з кави у 2015 році.

Всесвітній день какао та шоколаду

1 жовтня люди планети відзначають Всесвітній день какао та шоколаду. Ця подія започаткована у 2010 році Французькою академією шоколаду у Мілані.

День народження листівки

Щороку 1 жовтня весь світ відзначає День народження поштової листівки. У цей день у 1869 році Віденська друкарня випустила першу кореспондентську карточку, яку можна було відправити адресату, не запечатуючи в конверт.

Всесвітній день татуювальника

У 2005 році співтовариством тату-професіоналів було засновано Всесвітній день татуювальника, який відмічається щорічно 1 жовтня. Для майстрів тату-індустрії це свято вважається неофіційним Новим роком.

Міжнародний день охорони єнотів

Міжнародний день охорони єнотів, що відмічається 1 жовтня, заснований для підвищення обізнаності суспільства про цінність цих тварин, для запобігання знищенню і руйнуванню середовища існування задля збереження їх популяції.

День CD-плеєра

1 жовтня 1982 року компанії Sony, Philips та Polygram здійснили революцію в музичній індустрії – спільно розробили та випустили у продаж перший у світі CD-програвач Sony CDP-101. Саме ця дата стала приводом для щорічного святкування Дня CD-плеєра.

А також у світі

День проголошення Китайської Народної Республіки

День Незалежності Палау

День Незалежності Тувалу

1 жовтня в Україні

День українського козацтва

День українського козацтва – відзначається 1 жовтня з 2023 року. Свято було перенесене указом Президента України від 28 липня 2023 року, зміна дати пов’язана з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

День захисників і захисниць України

З 2023 року свято відзначається 1 жовтня, згідно Указу Президента України. Потреба перенести подію була пов’язана з переходом на новоюліанський календар ПЦУ з 1 вересня 2023 року. Відповідно до реформи церковного календаря відбулося перенесення свята Покрови, що й визначало дату Дня захисників.

Свято відзначається, щоб вшанувати захисників нашої держави – наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадати про українців, які жертвували своїм життям заради Батьківщини від часів козаччини до років визвольного руху в двадцятому столітті.

День ветерана

Кожен рік 1 жовтня в Україні відзначають День Ветерана.

День соціолога України

Український день соціолога відмічають 1 жовтня.

Іменини 1 жовтня

Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь має масу лікувальних властивостей. Наприклад, здавна вірили, що жадеїт покращує сон, створює в житті гармонію.

Традиції, заборони, прикмети 1 жовтня

У народному календарі 1 жовтня – свято Покрови. Вважається, що цього дня осінь зустрічається із зимою і приходять перші холоди, іноді на землі з’являється перший іній. Звідси й приказка: “Покрова криє землю то листом, то снігом”.

Цього дня добре піти до храму і помолитися, якщо немає можливості відвідати церкву, то помолитися самому. Покров Пресвятої Богородиці вважається особливим днем – вважається, що всі молитви цього дня будуть почуті. У Божої Матері просять заступництва в бідах, зцілення від хвороб, достатку, сім’ї та діток. Також пресвятій Богородиці моляться про захист від ворогів і непрошених гостей.

У молитвах до чудотворної ікони Богородиці “Лагідна Станіславська” просять здоров’я, миру, спокою, родинного благополуччя і дарування дитини.

У народі вважається, що на Покрову до церкви потрібно піти незаміжнім дівчатам – кажуть, хто раніше поставить свічку, той раніше й заміж вийде. Господині цього дня печуть млинці, якими годують не тільки сім’ю, а й пригощають знайомих – що більше млинців спечеш цього дня, то більше тепла буде в домі взимку. Увечері традиційно накривають святковий стіл.

За давніми звичаями українців саме на Покрову закінчувався період сватань. Починалася пора весільних гулянь, яка могла тривати цілий місяць. Період вважався сприятливим для святкування, тому що вже зібрали урожай, в полі закінчувалися всі роботи.

Наші предки помітили: якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз; якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати – “сльота стоятиме”. Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня.

Ще прикмети 1 жовтня

яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня;

птахи не поспішають відлітати в теплі краї — на зиму ще не чекайте;

бур’ян виріс високим — до великої кількості снігу.

Що не можна робити 1 жовтня:

Не варто багато переживати, думати про негативне.

Не можна лінуватися, інакше будуть проблеми з фінансами.

Забороняється цього дня прибирати павутину.

1 жовтня в історії

Визначні події

331 до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобув перемогу над перським царем Дарієм III

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.

1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)

1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.

1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.

1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини

1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

1959 — у Києві створено Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном.

1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».

1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

Народилися 1 жовтня

1858 — Адріан Кащенко, український письменник, автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі.

1862 — Дмитро Міллер, український історик.

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор

1897 — Валер’ян Поліщук, український поет, письменник, літературний критик (помер у радянських концтаборах 17.03.1942).

1903 — Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, уродженець Києва.

1947 — Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп’ютерних ігор.

1956 — Тереза Мей, прем’єр-міністр Великої Британії.

1970 — Святослав Сирота, український футбольний воротар, колишній президент Професійної футбольної ліги України, боєць Збройних сил України.

1981 — Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор

1986 — Шинкаренко Іван Анатолійович, український підприємець, політик, Народний депутат України 9-го скликання.

Померли 1 жовтня

1187 — Ярослав Осмомисл князь Галицького князівства.

1856 — Євстахій Прокопчиць (Прокопчич), вчений-філолог, громадсько-політичний діяч і педагог.

1929 — Антуан Бурдель, французький скульптор на зламі 19-20 століть, учень Огюста Родена.

1935 — Володимир Гіляровський, письменник, журналіст-побутописець життя кримінальної Москви кінця ХІХ — початку ХХ століть. Українець за походженням.

2013 — Джуліано Джемма, італійський актор кіно та телебачення, каскадер, скульптор.

2018 — Шарль Азнавур, французький шансоньє, поет, композитор, актор.

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