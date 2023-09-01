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Вже з 6 вересня українці зможуть заробляти на корупціонерах – подробиці

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Вже з 6 вересня українці зможуть заробляти на корупціонерах – подробиці
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Вже з 6 вересня українці зможуть заробляти на корупціонерах. В НАЗК оголосили про початок роботи Єдиного порталу викривачів корупції, передає з посиланням на УНІАН НСН,

Єдиний портал викривачів корупції повноцінно запрацює в Україні вже з 6 вересня. Про це під час прес-конференції повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, повідомляє кореспондент УНІАН.

Я підписав наказ про запуск з 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації. Десять органів державної влади вже підключені до нього, – зазначив Новіков

Також він додав, що поступово буде збільшуватися кількість державних органів, які матимуть доступ до порталу.

За словами голови Національного агентства, портал буде єдиним місцем входу для тих, хто хоче боротися з таким явищем, як корупція.

Вже з 6 вересня українці зможуть заробляти на корупціонерах – подробиці

Раніше той же Новіков анонсував, що у разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення грошових коштів, то автор повідомлення може отримати 10% від цієї суми, але не більше 14 мільйонів гривень.

Запуск цього інструменту передбачений в заходах Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

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