З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет з ароматизаторами – закон остаточно набув чинності

З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет з ароматизаторами – відповідний закон сьогодні остаточно набув чинності. Завершився рік, який давали для реалізації наявного товару.

У тому, що саме відтепер заборонено, пояснили у Центрі громадянського представництва “Життя”, передають «Новини України – НСН».

З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет з ароматизаторами

З 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

Про це говорить Закон України №1978-XI, який набув чинності рік тому – 11 липня 2023 року. Водночас Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили.

Такі зміни були ухвалені для посилення захисту населення від приваблення до початку вживання тютюну відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та євроінтеграційної Директиви 2014/40/EU.

Що змінюється з 11 липня 2024 року?

Всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням

З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну «Я кидаю курити!» stopsmoking.org.ua.

Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до Наказу №747 МОЗ України. Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори будуть оновлюватися кожного року, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.

З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет

Рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того було встановлено:

заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності Закону.

Епідемія вживання тютюну та нікотину в Україні

В Україні 24,5% населення щодня споживають тютюнові та нікотинові вироби: 36% чоловіків та 15% жінок. Якщо серед чоловіків є тенденція до зниження, то серед жінок поширеність куріння подвоїлася за 7 років: у 2017 році щоденними курцями були 7% українок.

Загрозливу статистику спостерігаємо і серед дітей та молоді, яких сьогодні залучають до вживання тютюну та нікотину новітніми пристроями для куріння. Так 30% молодих українців віком 18-29 років є щоденними споживачами тютюну та нікотину, з яких 61% курять сигарети, 37% вживають сигарети для нагрівання, 37% – електронні сигарети.

Серед дітей 13-15 років станом на 2017 рік, за даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS), 15% були споживачами тютюнових виробів, 18,4% вживали електронні сигарети.

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