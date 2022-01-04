З 1 січня змінилася абонплата за газ – як розрахувати, скільки платити за доставку

З 1 січня 2022 року в Україні змінилася абонплата за газ. Вартість доставки (або розподілу) в більшості регіонів країни збільшилася, у деяких постачальників залишилася на мнулорічному рівні, а деякі навіть знизили тариф. NNS розповість, як розрахувати, скільки платити за доставку газу.

Вартість послуги доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання конкретного будинку або квартири і тарифу, встановленого постачальником.

Як розрахувати, скільки платити за доставку газу

За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року». Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня.

Крок 1. Сума кубів газу, спожитого протягом газового року, множиться на тариф на доставку.

Крок 2. Результат ділиться на 12 рівних платежів.

Візьмемо для прикладу клієнта «Дніпропетровськгазу». На 2021 рік НКРЕКП затвердив для «Дніпропетровськгазу» тариф на доставку газу в розмірі 1,512 грн за куб (з ПДВ).

Припустимо, клієнт спожив за минулий газовий рік (з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) 1000 кубометрів «блакитного палива».

1000 кубів множимо на тариф на доставку (1,512 грн) і ділимо на 12 місяців. Виходить на місяць 126 гривень.

Акцентуємо увагу, що, відповідно до умов Типового договору на розподіл природного газу, послуги по доставці палива необхідно оплачувати щомісяця до 20 числа.

Тарифи на доставку газу в різних регіонах України (зміни у 2022 році у порівнянні з 2021)

‘Вінницягаз’ – з 2,016 до 2,112 гривні за куб. м;

‘Волиньгаз’ – з 1,884 до 1,884 гривні за куб. м;

‘Дніпрогаз’ – з 1,116 до 1,08 гривні за куб. м;

‘Батьківщина’ – з 1,404 до 1,512 гривні за куб. м;

‘Криворіжгаз’ – з 0,612 до 0,636 гривні за куб. м;

‘Донецькоблгаз’ – з 1,224 до 1,416 гривні за куб. м;

‘Маріупольгаз’ – з 1,836 до 1,74 гривні за куб. м;

‘Житомиргаз’ – з 2,016 до 2,04 гривні за куб. м;

‘Коростишівгаз’ – з 2,100 до 2,184 гривні за куб. м;

‘Закарпатгаз’ – з 2136 до 2388 гривень за куб. м;

‘Запоріжгаз’ – з 1104 до 1104 гривень за куб. м;

‘Мелітопольгаз’ – з 2148 до 2208 гривень за куб. м;

‘Івано-Франківськгаз’ – з 2,148 до 2,232 гривні за куб. м;

‘Тисменицягаз’ – з 2,148 до 2,388 гривні за куб. м;

«Київгаз» – з 0,372 до 0,384 гривні за куб. м;

‘Київоблгаз’ – з 1740 до 1752 гривень за куб. м;

‘Кіровоградгаз’ – з 1,920 до 1,788 гривні за куб. м;

‘Луганськгаз’ – з 1860 по 1884 гривні за куб. м;

‘Львівгаз’ – з 2016 по 2028 рік гривні за куб. м;

ДГХП ‘Сірка’ – з 1368 до 1452 гривень за куб. м;

‘Миколаївгаз’ – з 2,148 до 2,388 гривні за куб. м;

‘Одесагаз’ – з 1,008 до 1,308 гривні за куб. м;

‘Гадячгаз’ – з 1992 по 2388 гривні за куб. м;

‘Лубнигаз’ – з 2,148 до 2,388 гривні за куб. м;

‘Полтавагаз’ – з 2,136 до 2,112 гривні за куб. м;

‘Рівнегаз’ – з 2,016 до 1,848 гривні за куб. м;

‘Сумигаз’ – з 1,536 до 1,608 гривні за куб. м;

‘Тернопільгаз’ – з 2,148 до 2,1 гривні за куб. м;

‘Тернопільміськгаз’ – з 1,056 до 0,96 гривні за куб. м;

‘Харківгаз’ – з 2,148 до 2,388 гривні за куб. м;

‘Олімпійський’ – з 0,42 до 0,516 гривні за куб. м;

‘Херсонгаз’ – з 2016 по 1944 рік гривні за куб. м;

‘Хмельницькгаз’ – з 1,992 до 1,848 гривні за куб. м;

‘Шепетівкагаз’ – з 1308 до 1272 гривні за куб. м;

‘Уманьгаз’ – з 2,136 до 2,34 гривні за куб. м;

‘Черкасигаз’ – з 0,648 до 0,684 гривні за куб. м;

‘Чернівцігаз’ – з 2,136 до 2,568 гривні за куб. м;

‘Чернігівгаз’ – з 1,944 до 2,112 гривні за куб. м.

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