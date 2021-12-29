Компанія Нова пошта з 1 січня 2022 року кардинально змінить правила роботи. Вартість доставки посилок розраховуватиметься по-новому, з урахуванням пункту призначення та тарифної зони

У прес-службі Нової пошти повідомили, що територію України умовно поділять на три нові тарифні зони, в рамках яких буде визначено вартість доставки вантажів. Окремі тарифи діятимуть під час відправлення у межах міста та його передмістя, до села чи селища міського типу та між різними містами країни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, визначатиметься вартість доставки залежно від габаритів упаковки вантажу. Так, для маленьких посилок вагою до 2 кг тариф знизять із 45 до 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг до кінця 2021 року Нова пошта доставляла за 100 гривень, з 1 січня тариф зменшать до 80 гривень. До нових тарифів автоматично включатиметься комісія за оголошену вартість до 1000 гривень.

Нова пошта з 1 січня 2022 року запроваджує нову послугу з доставки документів. У фіксований тариф 40 гривень включатиметься вартість картонного конверту, який забезпечить збереження цінних паперів під час транспортування.

Нова пошта також змінює підхід до формування вартості доставки та забір посилок кур’єром. Тарифікація не прив’язуватиметься до ваги посилок, усі вантажі до 30 кг кур’єр доставить або забере за додаткові 30 гривень. Кур’єрська доставка/забір для посилок понад вказану вагу становитиме +90 гривень за кожні 100 кг.

Доставка посилок по експрес-накладній з кількома місцями теж тарифікуватиметься по-новому. Нова пошта оцінить за базовим тарифом найгабаритнішу і найважчу коробку, решта – за зниженим. Акційні тарифи на доставку в поштомати та відсутність комісії при отриманні післяплатою Нова пошта продовжила до кінця першого кварталу 2022 року.

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