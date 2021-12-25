Компания «Новая почта» подготовила ряд сюрпризов для своих клиентов. Новые тарифы начнут действовать в первый день 2022 года, а также продлят специальные условия на доставку посылок в почтаматы по всей Украине.

С 1 января 2022 Новая почта установит фиксированную цену на отправку документов, что позволит украинцам экономить деньги на пересылке бумажных справок и других важных бумаг. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В пресс-службе Новой почты также отметили, что срок действия максимально выгодного тарифа на доставку посылок у почты не закончится в конце 2021 года, а будет продлен после Нового года.

Так, по данным пресс-центра Новой почты, стоимость доставки посылок у почты с 1 января по март 2022 года останется на уровне 35 гривен. Услуга по доставке документов будет стоить 40 гривен, в тариф уже включена стоимость фирменного конверта.

Кроме того, после Нового года компания “Новая почта” решила снизить тарифы на доставку посылок в пределах одного города. Тарифы уменьшат на 5 – 20 гривен.

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