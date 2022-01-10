Як в Monobank оформити картку «єПідтримка» з доставкою на Нову Пошту? Вже відзавтра, 11 січня, клієнти вказаної фінансової установи матимуть таку можливість, повідомляє NNS, посилаючись на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Відзавтра, 11 січня, клієнти monobank, які оформили картку «єПідтримка», можуть замовити пластикову картку до неї з доставкою на обране відділення Нової Пошти.

Як в Monobank оформити картку «єПідтримка» з доставкою на Нову Пошту

В останній версії додатку зайти в свою картку «єПідтримка», висунути картку свайпом вліво і обрати в меню «Випустити пластикову картку».

Випуск картки безкоштовний, необхідно буде тільки сплатити за доставку картки Новою Поштою. Це коштуватиме за тарифом 50 грн.

Гороховський розповів, що всього з моменту старту проєкту клієнти monobank оформили 2,36 млн карток, отримали майже 2 млрд грн виплат і витратили вже 620 млн грн.

Нагадаємо, 19-го грудня в Україні стартувала програма «єПідтримка», за якою всі українці, які мають «зелений» сертифікат про вакцинацію, зможуть отримати допомогу у розмірі 1000 грн.

Якщо ви вакциновані двома дозами, проте у «Дії» не завантажилися «зелені сертифікати», то отримати 1000 грн єПідтримки можна через ЦНАП.

«Понад 1200 Центрів надання адмінпослуг допомагають відвідувачам подати заявку, щоб отримати виплати. Якщо ви вакциновані 2 дозами, проте досі не маєте «зеленого» COVID-сертифіката в застосунку “Дія”, у ЦНАПі вам також допоможуть його згенерувати», – повідомили у Мінцифри.

Куди можна витратити гроші?

Гроші можна витратити лише у точках, дозволених програмою, і придбати:

книги;

абонементи у спортзали, фітнес-центри чи басейни;

кіно, театри, музеї, виставкові центри і концертні зали;

квитки на потяг або літак усередині країни.

Постановою Кабінету міністрів передбачено перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця (МСС-код). Ваші гроші будуть зняті з рахунку, якщо ви їх вирішите віддати продавцю у сфері культури, пасажирських внутрішніх перевезень залізничним та авіаційним транспортом або ж у сфері фізичної культури і спорту.

Також влада обіцяла, що «тисячу Зеленського» можна буде витратити на придбання ліків із другої половини січня. Таке право отримають українці віком від 60 років.

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