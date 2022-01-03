За порушення правил Мінцифри буде блокувати участь у програмі “єПідтримка”

Міністерство цифрової трансформації України буде блокувати участь організацій у програмі «єПідтримка» про виплати українцям тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу, якщо вони порушать правила програми.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 29 грудня, якою внесли зміни у попередню постанову про «єПідтримку» від 9 грудня.

Зокрема, документ доповнили пунктом, де зазначається, що в разі отримання інформації (зокрема від правоохоронців) про порушення суб’єктом господарювання умов програми «єПідтримка» Мінцифри блокує їхню участь.

Окрім того, у порядку використання коштів для «єПідтримка» вказали, що за період святкових та вихідних днів, а також у разі неможливості здійснення інформаційної взаємодії Мінцифри може окремо формувати та подавати Мінекономіки Реєстр отримувачів допомоги.

Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» ㅡ це програма підтримки, за якою українці, що пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

Ці гроші можна витратити лише на визначені категорії: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, на концерти або на поїздки Україною ㅡ і таким чином підтримати бізнес, який найбільше страждає через карантин.

Люди від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема, на купівлю ліків. Але таку можливість запустять із січня 2022-го.

Гроші можуть отримати лише повністю вакциновані українці із «зеленим» COVID-сертифікатом у додатку «Дія».

Щоб отримати допомогу, треба оформити спеціальну картку у банку (онлайн чи безпосередньо у банку) та подати заявку в «Дії».

Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Зняти їх із картки, переказати на іншу картку чи витратити на інші категорії товарів та послуг не вийде.

Розраховуватися цими грошима можна буде онлайн та офлайн, але лише в зазначених категоріях українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть COVID-тисячу в разі оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

Передає NNS з посиланням на Громадське