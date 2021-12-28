За якої умови літнім українцям роздадуть 1000 грн на ліки

Повністю щепленим від коронавірусу українцям роздадуть 1000 грн на ліки. Ці гроші виплачені за програмою єПідтримка

Зробити це зможуть лише ті, хто старший за 60 років і отримав дві дози вакцини.

Такі зміни у програмі відбудуться у січні 2022 року. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає

NNS

“З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям старше 60 років направити кошти на придбання ліків”, – сказала Свириденко. Щоправда, яким саме буде цей механізм, вона не уточнила.

Поки що українці можуть витратити “ковідну тисячу” лише на книги, походи в театри, кінотеатри або на концерти, квитки на літаки та потяги (тільки в межах країни), абонементи до фітнес-клубів або відвідування спортзалів. Найчастіше, до речі, купують книги.

Жодного спеціального списку торгових точок, де дозволяється сплачувати “тисячею за вакцинацію”, не передбачено. Система визначає це автоматично на основі спеціальних МСС-кодів, що свідчать про сферу діяльності підприємства.

За словами Свириденко, наступного року відбудуться й інші зміни у програмі єПідтримка. Подробиць поки що немає – за словами міністерки, нововведення залежатимуть від того, яким саме галузям економіки знадобиться підтримка держави.

Свириденко також уточнила, що до 27 грудня заявки на отримання “1000 грн за вакцинацію” у застосунку Дія подали 5,5 млн українців, банківські картки оформили 6,5 млн осіб. З бюджету вже витратили 3 млрд грн – тобто по тисячі гривень виплатили трьом мільйонам людей. Інші чекають своєї черги.

Щоб отримати “1000 грн за вакцинацію”, потрібно:

у застосунку Дія останньої версії перейти до розділу “Послуги”

знайти й обрати послугу єПідтримка;

пройти перевірку на відповідність критеріям отримувача (вік понад 18 років, наявність “зеленого” сертифіката про вакцинацію);

відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримати гроші.

Оформити картку можна в одному з банків, які співпрацюють із програмою. Наразі це ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк. Мобільні застосунки цих банків теж слід оновити.

На що українці активно витрачають “ковідну” 1000 гривень