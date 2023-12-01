У російських «шахедах» виявили SIM-карти Київстар. Про це заявили OSINT-розслідувачі та повідомили аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW) у своєму огляді за 30 листопадав американському Інституті вивчення війни, передає НСН.

У “шахедах”, які РФ запускає по території України, було знайдено SIM-карту українського оператора.

Інформація від наших технарів. На фото – частина начинки нещодавно збитого Шахеда. Усередині – павербанк та модем із сімкою українського оператора. Варіанти використання: трекінг залишків шахеда після збиття, додаткова навігація по сотах (реалізація під питанням), або телеметрія для коригування польотного завдання в режимі реального часу з усіма витікаючими, – йдеться у повідомленні розслідувачів

Вони також публікують відповідне фото.

“Російські сили використовують українські SIM-карти Київстар для керування дронами Shahed. 29 листопада українське джерело заявило, що збитий російський безпілотник “Шахед” містив SIM-карту “Київстар”, яка нібито дозволяє російським військам використовувати мобільну мережу “Київстар” для відстеження місцезнаходження безпілотника та зміни траєкторії його польоту”, – зазначають аналітики з ISW

У “Київстарі” вже відреагували на поширену інформацію. Тут заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб “унеможливити повторення ситуації в майбутньому”.

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