Вибуховий ранок на Хмельничині: “Кинджали” та дрони атакували об’єкти інфраструктури

26 вересня зранку, під час повітряних сигналів тривоги, що пролунали о 10:02 та о 10:49, на території Старокостянтинівської громади на Хмельничині сталися вибухи. Це відбулося невдовзі після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт літака МіГ-31К, який може бути оснащений ракетами “Кинджал”.

Про перші два вибухи у місцевому Telegram-каналі «Старокостянтинів 24/7» повідомили о 10:02. Там зауважили, що вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, втім речниця Хмельницької ОВА Інна Михайлова заперечила цю інформацію. Вдруге очевидці повідомили про вибухи після повторного оголошення повітряної тривоги, о 10:57 та об 11:02.

«Відбулися ракетні атаки по об’єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає. Крім того, наші сили ППО збили ще два безпілотники типу Shahed. Було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. Наразі звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – написав у Facebook голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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