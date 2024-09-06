Українські студенти можуть отримати гранти на вищу освіту від держави. Ця можливість надається в межах експериментального проєкту, ухваленого на два роки.

Про це розповідають фахівці “Юридичного порадника для ВПО”, передають “Новини України – НСН”.

За яких умов надають гранти на вищу освіту

Державний грант на перший рік навчання може бути виданий здобувачеві освіти, якщо він:

Зарахований на перший рік навчання до закладу освіти на основі конкурсного бала не нижче 170 з двох предметів.

Уклав договір про навчання із закладом освіти.

Розпочав навчання відповідно до графіка освітнього процесу.

Грант на навчання від держави на другий і наступні роки навчання може бути виданий кандидату, який:

Уклав договір про навчання із закладом освіти.

Виконав індивідуальний навчальний план за попередній рік.

Не має заборгованості з оплати за навчання.

Студенти, які навчаються на першому курсі, повинні подати заяву на отримання державного гранту до Міністерства освіти і науки через особистий електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з 5 вересня по 31 жовтня в рік вступу.

Гранти на вищу освіту для студентів – хто і як може їх отримати

Ті, хто вже отримав державний грант на перший рік навчання і продовжує навчання на другому або наступних курсах, можуть подати заяву на продовження гранту через свій електронний кабінет у Єдиній базі з 1 по 30 вересня поточного навчального року.

У яких випадках можуть припинити грант

Грант може бути припинено у таких випадках:

Переведення на навчання на “бюджетні” місця в тому ж закладі освіти.

Переведення з денної (дуальної) форми навчання на інші форми в цьому ж закладі.

Відрахування без поновлення на навчання протягом 30 календарних днів з дати відрахування.

Виявлення недостовірної інформації в заяві або інших документах здобувача освіти.

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