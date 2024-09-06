Українські студенти можуть отримати гранти на вищу освіту від держави. Ця можливість надається в межах експериментального проєкту, ухваленого на два роки.
Про це розповідають фахівці “Юридичного порадника для ВПО”, передають “Новини України – НСН”.
За яких умов надають гранти на вищу освіту
Державний грант на перший рік навчання може бути виданий здобувачеві освіти, якщо він:
- Зарахований на перший рік навчання до закладу освіти на основі конкурсного бала не нижче 170 з двох предметів.
- Уклав договір про навчання із закладом освіти.
- Розпочав навчання відповідно до графіка освітнього процесу.
Грант на навчання від держави на другий і наступні роки навчання може бути виданий кандидату, який:
- Уклав договір про навчання із закладом освіти.
- Виконав індивідуальний навчальний план за попередній рік.
- Не має заборгованості з оплати за навчання.
Студенти, які навчаються на першому курсі, повинні подати заяву на отримання державного гранту до Міністерства освіти і науки через особистий електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з 5 вересня по 31 жовтня в рік вступу.
Гранти на вищу освіту для студентів – хто і як може їх отримати
Ті, хто вже отримав державний грант на перший рік навчання і продовжує навчання на другому або наступних курсах, можуть подати заяву на продовження гранту через свій електронний кабінет у Єдиній базі з 1 по 30 вересня поточного навчального року.
У яких випадках можуть припинити грант
Грант може бути припинено у таких випадках:
- Переведення на навчання на “бюджетні” місця в тому ж закладі освіти.
- Переведення з денної (дуальної) форми навчання на інші форми в цьому ж закладі.
- Відрахування без поновлення на навчання протягом 30 календарних днів з дати відрахування.
- Виявлення недостовірної інформації в заяві або інших документах здобувача освіти.
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