Як і хто може отримати гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Українці можуть отримати гранти через «єРобота». Станом на сьогодні доступні 6 видів допомоги. Розповідаємо про це детальніше.
Держава надає гранти на відкриття чи розвиток бізнесу за урядовим проєктом «єРобота».
За програмою передбачено наступні гранти:
на власну справу;
- на облаштування саду, ягідника, виноградника;
- на будівництво теплиць;
- на облаштування або збільшення переробних підприємств;
- фінансування для створення бізнесу ветеранами чи членами їхніх родин;
- кредитування «5-7-9%».
Заявку на грант разом з бізнес-планом необхідно подавати через Портал Дія.
Детальніше – в інфографіці нижче.
Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги
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