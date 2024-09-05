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Як і хто може отримати гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

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Як і хто може отримати гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Українці можуть отримати гранти через «єРобота». Станом на сьогодні доступні 6 видів допомоги. Розповідаємо про це детальніше.

Держава надає гранти на відкриття чи розвиток бізнесу за урядовим проєктом «єРобота».

За програмою передбачено наступні гранти:

на власну справу;

  • на облаштування саду, ягідника, виноградника;
  • на будівництво теплиць;
  • на облаштування або збільшення переробних підприємств;
  • фінансування для створення бізнесу ветеранами чи членами їхніх родин;
  • кредитування «5-7-9%».

Заявку на грант разом з бізнес-планом необхідно подавати через Портал Дія.

Детальніше – в інфографіці нижче.

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

Гранти через «єРобота»: 6 видів допомоги

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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