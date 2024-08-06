Українці можуть отримати грант на вирощування винограду до 300 тисяч на гектар. Хто може отримати гроші.

330 тисяч на гектар – такі гранти можуть отримати українці на вирощування винограду. Отримати гроші може як виноградар, так і виробник вина.

Про це повідомляює виконуючий обов’язки Міністра агрополітики Тарас Висоцький, передають“Новини України – НСН”.

За словами Висоцького, розмір гранту може сягати 330 тисяч гривень за один гектар для висаджування нових виноградних полів.

Грант можуть отримати як виноградарі, так і винороби, які пропонують крафтові вироби і опікуються власним виробництвом.

Грант на вирощування винограду – хто може отримати до 330 тисяч на гектар

Зазначається, що зміни до Порядку надання грантів, які нещодавно затверджені Урядом, мають сприяти збільшенню площ виноградників в усіх регіонах України.

Також є можливість отримати гранти і тим фермерам, які продовжують попри ризики, працювати у прифронтових регіонах.

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