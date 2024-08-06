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Грант на вирощування винограду – хто може отримати до 330 тисяч на гектар

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Журналіст
Грант на вирощування винограду хто може отримати до 330 тисяч на гектар

Українці можуть отримати грант на вирощування винограду до 300 тисяч на гектар. Хто може отримати гроші.

330 тисяч на гектар – такі гранти можуть отримати українці на вирощування винограду. Отримати гроші може як виноградар, так і виробник вина.

Про це повідомляює виконуючий обов’язки Міністра агрополітики Тарас Висоцький, передають“Новини України – НСН”.

За словами Висоцького, розмір гранту може сягати 330 тисяч гривень за один гектар для висаджування нових виноградних полів.

Грант можуть отримати як виноградарі, так і винороби, які пропонують крафтові вироби і опікуються власним виробництвом.

Грант на вирощування винограду – хто може отримати до 330 тисяч на гектар

Грант на вирощування винограду хто може отримати до 330 тисяч на гектар

Зазначається, що зміни до Порядку надання грантів, які нещодавно затверджені Урядом, мають сприяти збільшенню площ виноградників в усіх регіонах України.

Також є можливість отримати гранти і тим фермерам, які продовжують попри ризики, працювати у прифронтових регіонах.

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