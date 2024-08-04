Студентам-контрактникам частково компенсують витрати на навчання. Розповідаємо, хто може претендувати на грошову допомогу.

Цьогорічні вступники на бакалавра на контракт зможуть отримати гранти для покриття частини вартості навчання протягом усієї освітньої програми. Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України.

Студентам-контрактникам частково компенсують витрати: хто може на це розраховувати

Зокрема, подати заявку на грантове фінансування зможуть вступники, зараховані на контракт на денну або дуальну форму навчання, які мають більше ніж 150 балів з двох предметів НМТ.

Такі вступники зможуть претендувати на грант І рівня, тобто на відшкодування у розмірі 15 тисяч гривень.

Вступники, які мають понад 170 балів з двох предметів НМТ, зможуть отримати грант ІІ рівня у розмірі 25 тисяч гривень.

Також ці суми будуть помножені на коефіцієнт спеціальності.

Увага! Водночас деякі студенти зможуть претендувати лише на грант другого рівня.

Йдеться про спеціальності / галузі знань «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Економіка», «Стоматологія», «Філологія» (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики)

Як отримати грант

Для того щоб податися на грант, першокурсник має подати заяву через свій електронний кабінет в ЄДЕБО з 5 вересня до 31 жовтня.

Призначені державні гранти будуть виплачуватись двома платежами протягом кожного року навчання на рахунок зі спеціальним режимом використання.

Грантові кошти можна буде використати лише для оплати навчання в закладі вищої освіти.

Гранти діятимуть як у державних вишах, так і в приватних закладах вищої освіти, у яких є відповідні договори з МОН.

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