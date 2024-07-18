Деякі українські студенти зможуть отримати гранти на навчання. Кого це стосується і які умови.

Частина студентів зможе отримати гранти для сплати контракту в університетах. Йдеться про студентів, які набрали середні чи високі бали на НМТ.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Він зазначив, що гроші зможуть отримати ті студенти, які:

отримали понад 150 балів на НМТ з будь-яких двох предметів (грант становитиме 15 тисяч гривень);

отримали понад 170 балів на НМТ з будь-яких двох предметів (грант становитиме 25 тисяч гривень).

Деякі студенти зможуть отримати гранти на навчання через “Дію” – деталі

Абітурієнти можуть оформити грант:

у кабінеті вступника з’явиться повідомлення про можливість отримати грант;

вибрати навчальний заклад та програму, на яку хочете вступити;

після зарахування подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

отримати повідомлення про схвалення гранту;

залишити заяву про отримання гранту у “Дії”;

гроші надходитимуть на спецрахунок (це відбуватиметься щорічно протягом усього навчання).

За словами Федорова, такі гранти дозволять дітям вільно обирати спеціальності, оскільки не всі сім’ї мають можливість оплатити навчання на контракті.

“Такий підхід вже давно працює у країнах з кращим рівнем освіти, наприклад, у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів і починаємо працювати за такою системою в Україні”, – уточнив Федоров.

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