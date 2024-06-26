Іноземців, зокрема й українців, запрошують на безкоштовне навчання у Польщі. Озвучено умови стипедіальної програми у 2024-2025 році.

Про це розповідають «Новини України – НСН» із посиланням на Національне агентство академічного обміну Польщі (NAWA).

Програма включає понад 40 країн: Албанія, Ангола, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бангладеш, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Бразилія, Чорногорія, Демократична Республіка Конго, Єгипет, Еквадор, Ефіопія, Філіппіни, Грузія, Індія, Індонезія, І Йорданія, Казахстан, Кенія, Колумбія, Косово, Ліван, Північна Македонія, Мексика, Молдова, Монголія, Непал, Нігерія, Палестина, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Руанда, Сенегал, Сербія, Танзанія, Туніс, Україна, Узбеки Венесуела, Замбія.

Українці запрошуються на безкоштовне навчання у Польщі – як взяти участь у програмі

Здобувачам освіти пропонують стипендії на денну форму навчання польською чи англійською мовами в університетах, підпорядкованих Міністерству науки та вищої освіти Польщі. Програма орієнтована на студентів, які планують розпочати навчання на другому ступені (магістратура) або на підготовчому курсі з жовтня 2024 року.

Студенти можуть вибрати один із трьох варіантів: навчання польською мовою, річний підготовчий курс з наступним навчанням на другому ступені або безпосереднє навчання на другому ступені без попереднього курсу. Для тих, хто вибере навчання англійською, передбачено додатковий курс польської мови та культури.

Щоб взяти участь у стипендіальній програмі, кандидати мають відповідати певним вимогам. Зокрема, здобувачами освіти повинні бути громадянами однієї з перерахованих вище країн, не мати польського громадянства, володіти польською мовою на рівні не нижче за A2 (для підготовчого курсу) або B2 (для навчання польською) або англійською на рівні B2 для навчання англійською мовою.

Процес подання заявки включає надання таких документів:

скан паспорта;

диплом про закінчення першого ступеня навчання (бакалаврат) або довідку про навчання на останньому семестрі;

документи, що підтверджують знання мови навчання, та підтвердження участі у наборі до польського університету.

Важливо відзначити, що кандидати мають бути студентами останнього семестру першого ступеня навчання, або отримати диплом бакалавра не раніше 2022 року. Також вони не повинні отримувати стипендію від директора NAWA з цієї програми.

Ще новини України: Стипендії для викладачів і українських студентів у Польщі – хто може отримати, які документи потрібні