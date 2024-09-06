За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, підготовка військових тиває менше, ніж потрібно. Він пояснив, з чим це пов’язано.

Мобілізовані українці вирушають на поле бою з меншою підготовкою, ніж хотілося б.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для CNN, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, сьогодні для України набір нових солдатів є пріоритетним завданням і для цього було ухвалено закон про мобілізацію. Процес призову мав стати більш прозорим і справедливим. Хоч новобранці вже почали прибувати на фронт, деякі командири в коментарі журналістам розповіли, що нібито не всі нові солдати готові до бою і починають залишати позиції.

Сам головнокомандувач ЗСУ зізнався, що солдати отримують менше підготовки, ніж йому хотілося б, однак динаміка бойових дій вимагає швидких рішень, які призводять до поповнення особового складу.

Підготовка військових триває менше, ніж потрібно – заява Сирського

“Звичайно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого введення в стрій військовослужбовців за призовом”, — заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що мобілізовані українці проходять спочатку базову військову підготовку тривалістю в місяць, після чого від 2 до 4 тижнів відбувається вже спеціалізована підготовка. Лише після цього мобілізовані їдуть на фронт.

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