Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Від чого залежатимуть подальші дії ЗСУ відповів Олександр Сирський.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що подальші дії українських військових у Курській області залежатимуть від оперативної обстановки.

Операція у Курській області – від чого будуть залежати подальші дії ЗСУ розповів Сирський

Генерал нагадав, що Україна розпочала операцію у Курській області з метою створення зони безпеки та припинення ворожих обстрілів Сумської області, а також для випередження ворога.

“За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти”, – підкреслив Сирський.

За його словами, окупанти намагаються не допустити подальшого просування ЗСУ та ведуть маневрену оборону. При цьому вони перекидають у Курську область солдатів з інших напрямків.

“Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки”, – зазначив генерал.

Джерело: РБК-Україна.

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