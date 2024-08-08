Півроку Сирський Головком – які результати

8 серпня виповнюється 6 місяців, як Олександр Сирський Головком Збройних Силах України. Які ключові зміни відбулися в армії за цей час.

«Оборонний вісник» проаналізував його інтерв’ю, заяви та повідомлення з офіційних сторінок Головкома та Генерального штабу ЗС України в соціальних мережах, а також коментарі та матеріали в медіа й виокремив ключові зміни, які відбулися у війську за ці півроку, передають “Новини України – НСН”.

Півроку Олександр Сирський Головком – яка ситуація на фронті

Коли генерал-полковник Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ, ситуація на фронті була складна. Уже тривав новий масштабний наступ окупантів, який розпочався ще в листопаді 2023 року. Зараз Сили оборони продовжують вести велику оборонну операцію. Активний фронт бойових дій сьогодні становить 977 кілометрів. Загалом лінія фронту – 3700 кілометрів. Для порівняння – довжина кордону між двома найбільшими країнами Європи, Францією і Німеччиною становить 450 кілометрів.

По застосуванню сил і засобів війна досягла рівня Другої світової. З 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі – з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери – з 4500 до 8900. Противник має значну перевагу. Ще одна цифра для розуміння масштабності: для вторгнення в Радянський Союз Гітлер застосував приблизно 3800 танків. Путін проти України зараз використовує 3500.

Завдання Сил оборони – знищити максимальну кількість ворога і його резервів. В ході великої оборонної операції, яку веде Україна, росіяни зазнали найбільших втрат за час повномасштабного вторгнення. З 15 листопада 2023 року, коли окупанти розпочали масштабний наступ спочатку на Авдіївському напрямку, а потім і на інших, втрати ворога станом на початок серпня 2024 року в особовому складі склали 269 800 загиблих і поранених, у танках – 3040, бойових броньованих машинах – 6182, артилерійських системах – 8698.

Хоча противник і має тактичні успіхи майже по всій лінії зіткнення, ЗСУ вдалося не допустити втрати ключових рубежів та районів оборони, стримати просування армії РФ вглиб території нашої країни.

Найбільш характерними епізодами ведення бойових дій протягом цих півроку стали стримування нашими військами просування росіян на Авдіївському напрямку та його зупинення на Харківському напрямку. Так, у той час, коли за три тижні лютого ворогу вдалося просунутися на Авдіївському напрямку приблизно на 15 кілометрів, то за наступні чотири місяці – лише трохи більше 10 кілометрів. У травні противник зазнав невдачі щодо створення так званої “буферної зони” у прикордонні Харківської області. Російська армія спромоглася лише просунутися вглиб нашої держави від 6 до 10 кілометрів, була змушена перейти до оборони та розпочати перегрупування і нарощування військ на Харківському напрямку, що триває досі.

Зараз оборонна операція триває.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський окреслив наступні пріоритети для зупинення збройної агресії РФ:

безпілотні системи та системи РЕБ,

створення резервів,

підготовка й впровадження нової доктрини в застосуванні авіації,

збереження життя військовослужбовців.

Робота за цими напрямками постійно триває.

Півроку Сирський Головком – які результати

Оптимізація структури ЗСУ

В лютому-березні 2024 року в Збройних Силах проведено аудит та виявлено необґрунтоване збільшення штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Прийнято рішення про їх оптимізацію.

Наразі тривають організаційні заходи щодо розформування, перепідпорядкування та оптимізації близько 60 військових організаційних структур, а також підрозділів Генерального штабу та Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Це дає можливість усунути дублювання функцій та виконання невластивих завдань, забезпечує раціональне використання кваліфікованого та підготовленого офіцерського складу для доукомплектування органів військового управління оперативного рівня та бойових військових частин у кількості близько 20 тис. осіб.

Також командуванням ЗСУ уточнено та проведено зміну оперативно-стратегічної побудови військ (сил) ЗСУ, інших складових Сил оборони. Це дозволило удосконалити систему управління військами (силами), оптимізувати кількість угруповань військ (сил) та уточнити форми їх застосування. Крім того, удосконалено структуру пунктів управління Генерального штабу ЗС України та оптимізовано роботу оперативного складу, що забезпечило підвищення стійкості та ефективності управління угрупованнями військ (сил). Проведено заходи відновлення боєздатності з понад 100 військовими частинами (підрозділами). Розроблено проєкти Стратегій розвитку видів, окремих родів військ (сил) ЗС України, сформовано перспективну структуру Збройних Сил зразка 2035 року, яка має забезпечити гарантовану відсіч збройної агресії, адекватне реагування на загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

Безпілотні системи і РЕБ

У Збройних Силах України першими у світі створено окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Це новий крок у технологізації бойових процесів, новаторства та асиметричних дій на полі бою. У реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська. Кількість дронів, які поставили на фронт за 6 місяців цього року, вже значно перевищує кількість поставлених за весь період широкомасштабного вторгнення. Зараз на полі бою вже тестується та використовується понад 165 розробок.

Розпочата трансформація української війська у високотехнологічну армію, де воїни будуть максимально забезпечені технологіями, які допоможуть мати перевагу над ворогом і, головне, зберегти життя наших воїнів.

Створено робочу групу, до якої увійшли командири з унікальним бойовим досвідом застосування безпілотних систем. Ця група працює під головуванням особисто Головнокомандувача Олександра Сирського. Задача – масштабування успішного досвіду використання БпЛА.

Нарощуються можливості щодо ураження ворога в тилу. Протягом першої половини 2024 року Сили оборони завдали ураження по близько 200 важливих об’єктах у тилу противника. Мова про дальнє вогневе ураження (Deep Strike). Це об’єкти стратегічного та оперативного значення, зокрема у Севастополі, Джанкої, Керчі, Сімферополі, Вітіно, Твері, Ахтубінську, Бєлгороді, Торопцю, Донецьку, Луганську, Бердянську. Це дозволило знизити наступальний потенціал ворога.

За останні пів року суттєво посилено використання РЕБ на тактичному рівні та розгорнуто систему оповіщення про БпЛА противника. Наразі триває формування додаткових підрозділів РЕБ у складі загальновійськових бригад, що суттєво підвищить їх здатність діяти в складній радіоелектронній обстановці. Запроваджується ешелонована система РЕБ з БпЛА, що підтвердила її ефективність на полі бою. Лише за період з 22 по 27 липня 2024 року було подавлено 7 916 БпЛА противника.

Для випробування нових високотехнологічних зразків зброї розроблено «Залізний полігон». Там, в умовах близьких до бойових, тестуються роботизовані системи, безпілотники та системи радіоелектронної боротьби. Це унікальний і передовий інфраструктурний проєкт, який дозволяє прискорити шлях нової зброї до фронту.

Посилення спроможностей авіації

Російська авіація скидає на наші позиції велику кількість КАБів. Інколи – більше 700 КАБів на тиждень. Для боротьби з ними Силам оборони потрібні сучасні літаки та системи ППО в достатній кількості. Це дасть можливість відтіснити російські бомбардувальники від лінії фронту й ефективніше протистояти масованим ракетним атакам ворога. Тут маємо позитивну динаміку – перші F-16 вже в українському небі.

Розчищаючи небо для авіації, йде цілеспрямоване успішне знищення російських систем ППО й радіолокаційних станцій різного рівня. Лише за короткий час Сили оборони знищили понад 20 пускових установок ППО ворога та близько 15 радіолокаційних станцій. Ця робота активно триває.

Створення резервів і підвищення якості їх підготовки

Одне з важливих завдань Сил оборони – формування нових добре підготовлених резервів, а також посилення якості підготовки в Україні. Один з елементів – включення до програми базової загальновійськової підготовки вивчення питань боротьби з БпЛА та застосування засобів РЕБ/РЕР (“окопного”, ближньої дії).

Впроваджується ефективна система рекрутингу, яка дозволила залучити до Сил оборони значну кількість осіб. На даний час створені та функціонують центри рекрутингу Сухопутних військ, Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій. До кінця осені буде створено центр рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗС України.

Триває активна робота щодо підготовки військовослужбовців за кордоном. Завдяки нашим союзникам успішно підготовлено і навчено понад ста тисяч українських воїнів.

Створюються можливість для українців за кордоном приєднатися до захисту своєї країни. Зараз у Польщі формуються нові підрозділи з наших громадян, які перебувають за кордоном. Їхньою підготовкою займаються українські ветерани спецпідрозділів, які через поранення не можуть брати участь у боях.

Збереження життя українських воїнів

Надважлива пріоритетна задача, яку ставить керівництво ЗСУ – максимальне збереження життя українських воїнів. З ініціативи Головнокомандувача Сирського вже почалося впровадження комплексної програми дій «Збереження життя військовослужбовців». Програма розроблялася за участі бойових медиків, найкращих інструкторів навчальних центрів, волонтерів та громадських діячів.

Особлива увага приділяється удосконаленню підготовки українських захисників, підвищенню якості їх навчання, покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах, забезпеченню відпочинку особового складу, які виконують бойові завдання, та низку інших заходів. Акцент на діях командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

Джерело: defpol.org.ua

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