Що відбувається на фронті: Сирський розповів, де найскладніше

Про те, що відбувається на фронті станом на 1 серпня 2024 року, розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський . Також свою оцінку надали незалежні аналітики.

Протягом трьох діб працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках, – розповів Сирський, передають «Новини України – НСН».

Що відбувається на фронті: Сирський розповів

За словами Головкома, противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

На Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції.

Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має.

Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін.

Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью Йорка, Південного, Залізного.

На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

Що кажуть аналітики

Ворог окупував Тимофіївку – DeepState

Війська російських окупантів просуваються на сході України.

Про це у ніч на четвер, 1 серпня, повідомив український OSINT-проект DeepState .

Зазначається, що ворог окупував Тимофіївку на Донеччині. За даними відкритих джерел, відстань від села до Покровська – стратегічно важливого для України міста – становить близько 31 км.

Також противник просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Бажаного, Веселого та у Нью-Йорку Донецької області.

Окупанти просуваються підземними тунелями – Інститут вивчення війни

Російські окупанти 30 і 31 липня продовжували наступальні операції в районі Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дарівки та в районі Переїзного, але підтвердженого просування в цьому районі не було.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За даними експертів, війська РФ нещодавно незначно просунулися у східній частині Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що окупанти незначно просунулися та перетнули канал Сіверський-Донець Донбас на північ від Нового мікрорайону.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися далі в межах Нового та Жовтневого мікрорайонів, а один “воєнкор” розповідав, що російські штурмові групи використовували підземні тунелі для просування по українських позиціях на західному березі каналу.

Війська РФ також здійснювали штурми біля Калинівки, Іванівського та поблизу Андріївки.

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