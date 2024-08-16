Вибухова ніч у Криму: повідомляють про уражені переправу і катер

Вибухова ніч у Криму перейшла у такий же неспокійний ранок. Гучно 16 серпня було у різних районах окупованого росіянами півострова. Загарбники поскаржилися на атаку безпілотників.

«Новини України – НСН» розкажуть все, що відомо про цю атаку.

У тимчасово захопленому військами Росії Криму вночі вранці в п’ятницю, 16 серпня, пролунали вибухи, після яких окупаційна “влада” Севастополя поскаржилася на атаку БПЛА. Гучно було також у Керчі, Феодосії та Чорноморському.

Вибухова ніч у Криму: подробиці

У ніч на 16 серпня безпілотники атакували окупований Севастополь у Криму. Про це у себе в Телеграмі написав окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Так, о 01:46 ночі він написав, що в Севастополі працює ППО.

За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря, — зазначив гауляйтер

Пізніше він повідомив, що російські сили ППО нібито збили вже 3 БПЛА над акваторією Чорного моря.

Моніторинговий канал “Кримський вітер” опублікував пост із кадрами, на яких можна почути вибухи.

Так було у Керчі.

А це – Феодосія. Лунає сирена.

І в Чорноморському було неспокійно.

Також адміністратори каналу заявили, що росіяни перекривали міст через Керченську протоку.

Рух Керченським мостом відкрили тільки о 07.13, він був закритий з 03.15. За цей час зібралися багатокілометрові черги по обидва боки на автомобільних під’їздах до мостової споруди.

Крім того, за неперевіреними даними, було зафіксовано приліт по горі Мітрідат, де стояв ЗРГК “Панцир-С1”. Після вибуху почалася сильна пожежа. Однак є припущення, що сам комплекс не був знищений. Найімовірніше, у нього збилися ракети і стріляв він “куди попало”.

Однак ця інформація потребує підтвердження.

Пізніше спікер добровольчої армії “Південь”, голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук у себе в Telegram підтвердив атаку БПЛА на окупований Крим. Він заявив, що було уражено поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Міноборони Росії поки ніяк не відреагувало на атаку БПЛА.

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