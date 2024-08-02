Після серії вибухів в районі окупованої Балаклави в Криму 2 серпня сталися пожежі на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Кримський вітер“.

Йдеться про пожежі на позиції ракетної частини російських військ у Балаклаві.

На це вказують дані моніторингової групи “Кримського вітру” та супутникові знімки.

Також вказується, що час 1.57-2.20 “збігається з часом атаки на Севастополь”.

При цьому “Кримський вітер” звертає увагу, що загоряння може бути “як після пусків ракет, і після влучань”.

Вибухи в Криму 2 серпня – на позиціях ППО окупантів у Балаклаві виникли пожежі

Вибухи в Криму 2 серпня вночі

Як повідомлялося раніше, цієї ночі на окупованому Криму пролунали вибухи. В мережі повідомлялося, що гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Представники окупаційної “адміністрації” заявляли про атаку безпілотників та ракетний удар по Севастополю. Так, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що нібито “масовану атаку” було відбито.

Також він розповів про падіння уламків повітряних цілей у районах низки вулиць у Севастополі, та що фугасна частина ракети ATACMS, збитої ППО, пробила дах дев’ятиповерхівки та застрягла на технічному поверсі.

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