Втрати росії на фронті зменшилися – британська розвідка пояснила, чому

У британській розвідці пояснили, чому втрати росії на війні в Україні дещо зменшилися останнім часом, передає НСН.

У розвідці Великої Британії зауважили, що у квітні середньодобова кількість ліквідованих російських армійців зменшилась у порівнянні з минулими місяцями. Фахівці назвали ймовірну причину зменшення втрат РФ.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

У розвідці зауважили, що у квітні середньодобова кількість втрат серед російських окупантів зменшилась приблизно на 30% після надзвичайно високих втрат у січні-березні 2023 року. Нагадаємо, взимку кількість загиблих росіян на полі бою іноді перевищувала тисячу.

У відомстві наголосили, що за інформацією українського Генштабу, середньодобова кількість втрат цього місця складає 568 осіб, тоді як, наприклад, у березні ця цифра сягала 776 осіб.

Розвідники наголосили, що не можуть підтвердити дані, опубліковані Україною, однак загалом тенденція, ймовірно, відповідає дійсності.

Втрати росії на фронті зменшилися: яка причина?

Зменшення втрат, ймовірно, пов’язана з повністю проваленим наступом агресора і припиненням спроб захоплювати нові території.

“Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їх спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій”, – роблять висновок фахівці

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