Москва готується мобілізувати 400 тисяч осіб під виглядом добровольців – британська розвідка

Москва готується мобілізувати 400 тисяч осіб під виглядом добровольців, повідомляє британська розвідка, передає НСН.

Російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців.

Але для них потрібна військова техніка, якої Москва не має, – зазначає Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За повідомленнями російських ЗМІ, Росія представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов’язкову мобілізацію.

Як зазначається у зведенні, існує реальна ймовірність того, що на практиці цю відмінність буде розмито, і що регіональна влада спробує виконати поставлені завдання з вербування, змушуючи чоловіків вступати до лав.

За даними британської розвідки, російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової могутності Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз”, – зазначають у Міноборони Британії

Зазначимо, що одіозний ватажок бойовиків «ДНР» зрадник Олександр Ходаковський, очевидно, вже розпочав виконувати наказ Кремля.

У своєму Телеграм-каналі він закликає бажаючих вступати до лав бригади «Восток», якою він керує. При цьому Ходаковський бідкається, що «ДНРівський» резерв практично вичерпався, тому він звертається до мешканців Росії, аби вони поповнювали поріділі ряди вояк.

Ще новини України і світу: