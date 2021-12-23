Встановлено нові тарифи на доставку газу: яка вартість в регіонах

В Україні встановлено нові тарифи на доставку газу з 1 січня 2022 року. У кожного регіону свій тариф. У більшості регіонів вартість зросла, у деяких компаніях залишилась на рівні діючої, а у деяких навіть трохи знизилася, повідомляє NNS, посилаючись на НКРЕКП та профільне видання Газправда.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи для облгазів на 2022 рік. В середньому по Україні доставка (розподіл) газу подорожчає на 3,9%. Це менше, ніж хотіли облгази та ніж передбачали попередні проекти тарифів.

Нові тарифи на доставку газу: хто платитиме найбільше та найменше?

Для кожного окремого облгазу розмір тарифу визначається окремо: він залежить від регіону, кількості споживачів і розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем. Так само варіюється і відсоток, на який зросла плата за доставку газу того чи іншого оператора ГРМ.

За даними НКРЕКП, найбільші тарифи отримали ТОВ “Газпостачсервіс” (Вінницька обл.) – 2,95 грн за кубометр – ТОВ “Спектргаз” – 2,82 грн за кубометр. Утім, тарифи для цих двох компаній не змінилися порівняно з 2021 роком.

Плата за доставку на рівні 2,39 грн за кубометр встановлена для “Гадячгазу”, “Закарпатгазу”, “Лубнигазу”, “Миколаївгазу”, “Тисменицягазу”, “Харківгазу”, “Чернівцігазу”.

Найменше ж за доставку газу пропонують платити споживачам “Київгазу” – лише 38 копійок за кубометр, “Харківміськгазу” – 52 копійки за кубометр та “Кременчукгазу” – 55 копійок за кубометр.

Одну компанію – ДП “Монтажник” – взагалі позбавили ліцензії на діяльність з розподілу газу.

Ознайомитися з тарифами решти облгазів можна нижче в таблиці та на карті. Усі наведені тарифи враховують ПДВ.

Як зазначають у НКРЕКП, ухвалені цифри змінилися навіть менше, ніж у межах інфляційних процесів. Це сталося завдяки тому, що враховані в тарифах кошти на виробничо-технологічні витрати не змінилися порівняно з 2021 роком.

“Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається”, – пояснив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року для розрахунку щомісячної плати за доставку газу за основу береться обсяг споживання газу протягом попереднього газового року (з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року). Сума кубів газу, спожитого за цей період, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом 2022 року.

Нові тарифи на доставку в регіонах

Першим вказано діючий тариф, другим – новий, в дужках відсоток підвищення або зниження:

Вінницягаз – 2,02 – 2,11 (4,8%)

Волиньгаз – 1,88 – 1,88 (0,0%)

Гадячгаз – 1,99 – 2,39 (19,9%)

Дніпрога – 1,12 – 1,08 (-3,2%)

Дніпропетровськгаз – 1,40 – 1,51 (7,7%)

Донецькоблгаз – 1,22 – 1,42 (15,7%)

Житомиргаз- 2,02 – 2,04 (1,2%)

Закарпатгаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)

Запоріжгаз – 1,10 – 1,10 (0,0%)

Івано-Франківськгаз -2,15 – 2,23( 3,9%)

Київгаз- 0,37 – 0,38 (3,2%)

Київоблгаз – 1,74 – 1,79 (2,8%)

Кіровоградгаз – 1,92 – 1,79 ( -6,9%)

Коростишівгаз – 2,10 – 2,18 (4,0%)

Кременчукгаз – 0,47 – 0,55 (17,9%)

Криворіжгаз – 0,61 – 0,64 (3,9%)

Лубнигаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Луганськгаз – 1,86 – 1,88 (1,3%)

Львівгаз – 2,02 – 2,03 (0,6%)

Маріупольгаз – 1,84 – 1,74 (-5,2%)

Мелітопольгаз – 2,15 – 2,21 (2,8%)

Миколаївгаз – 2,15б – 2,39 (11,2%)

Одесагаз – 1,01 – 1,31 (29,8%)

Полтавагаз – 2,14 – 2,11 ( -1,1%)

Рівнегаз – 2,02 – 1,85 (-8,3%)

Сумигаз – 1,54 – 1,61 (4,7%)

Тернопільгаз – 2,15 – 2,10 (-2,2%)

Тернопільміськгаз – 1,06 – 0,96 -9,1%)

Тисменицягаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Уманьгаз – 2,14 – 2,34 (- 9,6%)

Харківгаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Харківміськгаз – 0,42 – 0,52 (22,9%)

Херсонгаз – 2,02 – 1,94 (-3,6%)

Хмельницькгаз – 1,99 – 1,85 (-7,2%)

Черкасигаз – 0,65 – 0,68 (5,6%)

Чернівцігаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)

Чернігівгаз – 1,94 – 2,11 (8,6%)

Шепетівкагаз – 1,31 – 1,28 (-1,8%)

ДП “Новороздільське ДГХП “Сірка” – 1,37 – 1,45 (6,1%)

ТОВ “Газовик” – 2,15 – 2,15 (0,0%)

ТОВ “Газпостачсервіс” – 2,95 – 2,95 (0,0%)

ДП “Кременецьке УРПГ” – 1,56 – 1,63 (4,6%)

ТОВ “Спектргаз” – 2,82 – 2,82 (0,0%)

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