Як зміняться тарифи на доставку газу у регіонах з 1 січня: де зростуть, а де знизяться – список

З 1 січня 2022 року зміняться тарифи на доставку газу у регіонах. Регулятор оприлюднив проекти нових тарифів, повідомляє NNS, посилаючись на ГазПравду.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проекти рішень щодо затвердження тарифів. Цифри в них ще не остаточні й можуть бути відкориговані після відкритих обговорень, що заплановані на 13-15 грудня. До обговорення долучать громадськість, фахівців і представників облгазів.

Як можуть змінитися тарифи?

Згідно з проектами, з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%. Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Хто платитиме найбільше та найменше?

За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.). Найменше ж за доставку газу пропонують «Київгазу» – лише 38 копійок за кубометр (з ПДВ).

Запропоновані для обговорення тарифи решти облгазів – нижче у списку.

Як зазначають у НКРЕКП, ці цифри є суттєво меншими, аніж хотіли облгази.

Коли затвердять остаточні тарифи?

Після опрацювання всіх зауважень та пропозицій підготовлені до прийняття проекти постанов про встановлення тарифів будуть оприлюднені на офіційному сайті НКРЕКП.

І лише після цього національний регулятор прийме остаточне рішення про затвердження нових тарифів облгазам.

При цьому, як відзначають у НКРЕКП, коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів. Крім того, регулятор пообіцяв перевірити заявки облгазів на предмет маніпуляцій.

Нагадаємо, що для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.

Як зміняться тарифи на доставку газу у регіонах з 1 січня, якщо НКРЕКП затвердить проєкти: список

У деяких регіонах тарифи знизяться чи залишаться незмінними, але у більшості заплановано зростання. У списку вказано ціну у гривнях за 1000 кубів. Перше значення – діючий тариф, друге – запланований. У дужках – відсоток зростання чи зниження.

Вінницягаз – 2 016,00 – 2 112,00 (подорожчає на 4,8%)

Волиньгаз – 1 884,00 – 1 884,00 (не зміниться)

Гадячгаз – 1 992,00 – 2 388,00 (подорожчає на 19,9%)

Дніпрогаз – 1 116,00 – 1 080,00 (подешевшає на 3,2%)

Дніпропетровськгаз – 1 404,00 – 1 512,00 (подорожчає на 7,7%)

Донецькоблгаз – 1 224,00 – 1 416,00 (подорожчає на 15,7%)

Житомиргаз – 2 016,00 – 2 040,00 (подорожчає на 1,2%)

Закарпатгаз – 2 136,00 – 2 388,00 (подорожчає на 11,8%)

Запоріжгаз – 1 104,00 – 1 104,00 (не зміниться)

Івано-Франківськгаз – 2 148,00 – 2 232,00 (подорожчає на 3,9%)

Київгаз – 372,00 – 384,00 (подорожчає на 3,2%)

Київоблгаз – 1 740,00 – 1 752,00 (подорожчає на 0,7%)

Кіровоградгаз – 1 920,00 – 1 788,00 (подешевшає на 6,9%)

Коростишівгаз – 2 100,00 – 2 184,00 (подорожчає на 4,0%)

Кременчукгаз – 468,00 – 552,00 (подорожчає на 17,9%)

Криворіжгаз – 612,00 – 636,00 (подорожчає на 3,9%)

Лубнигаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожчає на 11,2%)

Луганськгаз – 1 860,00 – 1 884,00 (подорожчає на 1,3%)

Львівгаз – 2 016,00 – 2 028,00 (подорожчає на 0,6%)

Маріупольгаз – 1 836,00 – 1 740,00 (подешевшає на 5,2%)

Мелітопольгаз – 2 148,00 – 2 208,00 (подорожчає на 2,8%)

Миколаївгаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожчає на 11,2%)

Одесагаз – 1 008,00 – 1 308,00 (подорожчає на 29,8%)

Полтавагаз – 2 136,00 – 2 112,00 (подешевшає на 1,1%)

Рівнегаз – 2 016,00 – 1 848,00 (подешевшає на 8,3%)

Сумигаз – 1 536,00 – 1 608,00 (подорожчає на 4,7%)

Тернопільгаз – 2 148,00 – 2 100,00 (подешевшає на 2,2%)

Тернопільміськгаз – 1 056,00 – 960,00 (подешевшає на 9,1%)

Тисменицягаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожчає на 11,2%)

Уманьгаз – 2 136,00 – 2 340,00 (подорожчає на 9,6%)

Харківгаз – 2 148,00 – 2 388,00 (подорожчає на 11,2%)

Харківміськгаз – 420,00 – 516,00 (подорожчає на 22,9%)

Херсонгаз – 2 016,00 – 1 944,00 (подешевшає на 3,6%)

Хмельницькгаз – 1 992,00 – 1 848,00 (подешевшає на 7,2%)

Черкасигаз – 648,00 – 684,00 (подорожчає на 5,6%)

Чернівцігаз – 2 136,00 – 2 568,00 (подорожчає на 20,2%)

Чернігівгаз – 1 944,00 – 2 112,00 (подорожчає на 8,6%)

Шепетівкагаз – 1 308,00 – 1 272,00 (подешевшає на 2,8%)

ДП “Новороздільське ДГХП “Сірка” – 1 368,00 – 1 452,00 (подорожчає на 6,1%)

ТОВ “Газовик” – 2 148,00 – 2 148,00 (не зміниться)

ТОВ “Газпостачсервіс” – 2 952,00 – 2 952,00 (не зміниться)

ДП “Кременецьке УРПГ” – 1 560,00 – 1 632,00 (подорожчає на 4,6%)

ТОВ “Спектргаз” 2 820,00 – 2 820,00 (не зміниться)

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