Нафтогаз штучно стримує тарифи на газ для своїх споживачів. В той же час як реальна вартість газу набагато вища, ніж у платіжках

Про це розповів голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко в ефірі програми “Право на владу”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Реальна вартість кубометра газу вп’ятеро перевищує чинні тарифи, зазначив Вітренко. Якщо зараз різко підняти ціни, то утворюється “боргова яма”. Цього у Нафтогазі намагаються не допустити.

Реальна вартість кубометра газу має бути на рівні 45 гривень, а не 8 гривень, як зараз. Глава Нафтогазу зазначає, що компанія довго не зможе підтримувати тарифи на вигідному для українців рівні.

Щоб утримувати ціни на газ в зимовий період підприємства теплокомуненерго можуть перевести на використання біогазу, який можна виробляти з відходів сільського господарства та сміття. Також планується впровадження програми термомодернізації, щоб навчити українців більш відповідально ставитись до споживання енергії. Проте всі ці заходи ще не вжиті на державному рівні, а ціни на газ в Європі стрімко зростає.

У Європі вартість газу перевищила рівень 1400 доларів за тисячу кубометрів і продовжує йти вгору. Нафтогаз 20 грудня запропонував комерційну вартість продажу природного газу вище за 59 тис. грн за тисячу кубометрів, що стало рекордною ціною. Зростання ціни газу на українській біржі обумовлене зростанням вартості газу в Європі через відмову російського “Газпрому” збільшувати обсяги постачання газу до європейських газосховищ.

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