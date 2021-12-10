Тариф на газ для споживачів у Постачальника останньої надії знижено

Сотням тисяч українців знизили тариф на газ у Постачальника останньої надії. Вони отримуватимуть газ у ПОН за фіксованим тарифом, а не за ринковими цінами, як зараз

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Засідання комісії відбулося 9 грудня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

В інформації від Нацкомісії йдеться, що НКРЕКП має відповідні повноваження, надані їй змінами до Закону України “Про ринок природного газу”, які були внесені останнім часом. Отож, користуючись цими повноваженнями НКРЕКП вирішила змінити тариф на газ для споживачів, які обслуговуються компанією Нафтогаз на умовах ПОН.

Нині, відповідно до даних, які є в НКРЕКП, за такими умовами отримують газ понад 347 тисяч побутових споживачів у різних куточках нашої країни. Йдеться про споживачів, що втратили свого постачальника газу, з яким у них була укладена угода.

Через це їх усіх перевели на постачання до компанії Нафтогаз. Ця компанія, крім іншого, виконує функції Постачальника останньої надії. Нафтогаз, у свою чергу, з грудня почав відпускати газ для цієї категорії споживачів відповідно до ринкових цін. Таким чином, ціни на газ для них виходили дуже високі. До того ж, вони щодня змінювались. Тепер їм тариф на газ знизять і зафіксують.

“Зазначене рішення дозволить побутовим споживачам отримувати природний газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ “ГК “Нафтогаз України”, а саме за ціною 7,96 грн за 1 м3 (з ПДВ)”, – йдеться в інформації, опублікованій у Facebook НКРЕКП.

При цьому у повідомленні НКРЕКП не йдеться, з якої дати для цієї категорії споживачів знизять тариф на газ.

З 1 січня зміняться тарифи на розподіл газу