За інформацією американського аналітичного центру, деокупаційна операція на півдні вже триває, або ось-ось розпочнеться. Президент України Володимир Зеленський підтвердив контрнаступ на Херсонщині. Про це він сказав у вечірньому зверненні 23 липня, передає NNS.

Зеленський констатував, що 23 липня Україна вкотре була піддана ракетним обстрілам з боку РФ. Проте, за словами президента, Україна просувається до перемоги над окупантом.

Цей день у чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, важкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але, врешті, цього дня видно, як ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде, – запевнив президент.

Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України поступово просуваються по Херсонській області та звільняють території, окуповані агресором. Він також наголосив, що це все відбувається всупереч російській пропаганді.

Насамперед можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних зухвалих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – “шапкозакидництво”. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються по області, – повідомив Зеленський.

Що кажуть аналітики інституту вивчення війни

В звіті ISW повідомляється, що станом на 23 липня в Херсонській області відбувається, або готується контрнаступ ЗСУ. Інформація про хід операції та її темпи буде обмеженою і надходитиме із запізненням.

22 липня неназваний високопосадовець із Міноборони США заявив, що українські війська відбили підрозділи російських військ у Херсоні і здійснили наступ вздовж лінії фронту. Водночас, джерело посилається на радника Херсонської ОВА Сергія Хланя який заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області.

Територія між лінією фронту та містом Херсон складається з невеликих сіл, відтак український контрнаступ вдасться приховати без оголошення відвойованих населених пунктів.

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