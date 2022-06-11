ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонщині і взяли під контроль Таврійське

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонщині і взяли під контроль селище Таврійське. Про це повідомляє Херсонська міська рада вдень 11 червня, передає NNS.

Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на напрямках: Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

У Херсонській міській раді повідомляють, що захисники України повністю відновили контроль над селищем Таврійське.

Раніше сьогодні впродовж кількох годин у Херсоні чули вибухи.

Нагадаємо, ЗСУ останнім часом постійно наносять противнику серйозних втрат на Херсонщині і ефективно контратакують, зокрема, на північному заході області – у Бериславському районі. У відповідь рашисти хаотично обстрілюють мирні населені пункти, знищуючи будинки і інфраструктуру.

Видання The New York Times розповіло, що цього тижня завдяки інформації від повстанців, ЗСУ вдалося завдати точних артилерійських ударів по двох російських базах у Херсонській області. Йдеться про базу у селі Чкалове, яку ЗСУ знищили 9 червня. Партизани вказали, що на цій базі були, ймовірно, найманці з Сирії. Того ж дня партизани надали координати іншої російської бази, яку армія рф облаштувала у будівлі відпочинкового комплексу у Старій Збур’ївці. Внаслідок атаки на другу базу рф було ліквідовано десятки солдат, зокрема й генералів армії рф і контррозвідки ФСБ.