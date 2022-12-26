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ЗСУ знищили 9 пунктів управління ворога і 560 солдат – війна в Україні 26 грудня, ситуація на фронті

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ЗСУ знищили 9 пунктів управління ворога і 560 солдат - війна в Україні 26 грудня, ситуація на фронті
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 26 грудня триває вже триста шосту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Ситуація на окремих напрямках

ЗСУ знищили 9 пунктів управління ворога і 560 солдат - війна в Україні 26 грудня, ситуація на фронті

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.
  • На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ знищили 9 пунктів управління ворога і 560 солдат - війна в Україні 26 грудня, ситуація на фронті

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та  2 інші важливі об’єкти противника.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 102600 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3016 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од,
  • артилерійських систем  – 1996 (+5) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1707 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерни  – 4647 (+12) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 178 (+0).
  • Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

ЗСУ знищили 9 пунктів управління ворога і 560 солдат - війна в Україні 26 грудня, ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ

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