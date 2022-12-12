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За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

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За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 12 грудня триває вже двісті дев’яносто другу добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Окрім того противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ.

Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області та Іванівське на Донеччині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них – Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам’янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки.
  • На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївка та місто Херсон.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Успіхи ЗСУ

За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Війна в Україні 12 грудня: втрати окупантів

За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2966 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
  • артилерійських систем – 1929 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 169 (+2).

Дані уточнюються.

За добу ЗСУ мінуснули 620 окупантів і 24 танки – війна в Україні 12 грудня, ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ

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