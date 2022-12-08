«Господи, за что?» – донецька колаборантка, яка називала знищення Маріуполя «очищенням», втратила доньку під час обстрілу

6 грудня під час обстрілу центру окупованого Донецька загинула так звана «депутат» так званої «народної ради ДНР» Марія Пирогова – донька іншої донецької колаборантки Майї Пирогової. Тієї самої, яка назвала руйнування Маріуполя «очищенням», передає NNS.

6 грудня центр окупованого Донецька було обстріляно з «Градів». Російська “влада” Донецька повідомляла про влучення снарядів у будівлю бізнес-центру “Центавр плаза”, у районі стадіону “Донбас Арена” та Критого ринку. Також горіли автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців і проспекту Миру. Місцеві ЗМІ писали про обстріл Київського району, а в Калінінському районі повідомляють про “приліт” у Палац спорту “Дружба”.

Російські пропагандисти стверджують, що обстріл здійснили ЗСУ, хоча насправді схоже на те, що вівся він з окупованої Макіївки – відповідні докази було оприлюднено у мережі.

Внаслідок обстрілів загинуло 8 людей. Серед них і Марія Пирогова.

У мережі оприлюднено останні секунди її життя. На оприлюднених кадрах видно, як вона розмовляє про щось з невідомим чоловіком. Потім співрозмовники очевидно чують гучний звук, і Пирогова смикається в бік автомобіля, припаркованого поруч. А за секунду стається вибух.

У мережі також оприлюднено відео, на якому над тілом загиблої голосить жінка. Вона кричить «Господи, за что?».

У жінці з відео вдалося ідентифікувати матір Марії Пирогової Майю Пирогову – колаборантку зі стажем.

Вона давно є поплічницею окупантів – і далеко не пересічною. Її називають головною пропагандисткою Донбасу, а у 2021 році Пирогову навіть було включено російською стороною до Тристоронньої контактної групи з Донбасу, у зв’язку з чим українська делегація відмовилася від подальших переговорів.

Крім того, вона відома людиноненависницькими заявами про «очищення» Маріуполя армією РФ, жертвами якого стали десятки тисяч мирних жителів. Такі заяви Пирогова робила влітку 2022 року, коли вже було достеменно відомо, яка жахлива трагедія сталася в Маріуполі через дії «асвабадітєлєй».

Донецька колаборантка називала знищення Маріуполя «очищенням»: відео