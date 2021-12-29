Відсьогодні видають посвідчення водія у новому форматі. Що робити зі старими документами?

Відсьогодні в Україні видають посвідчення водія у новому форматі. 29 грудня набув чинності відповідний документ, повідомляє NNS, посилаючись на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

В Україні набули чинності нововведення щодо посвідчень водія – у цих документах відтепер у разі складання громадянами практичного іспиту на автомобіль з автоматичною коробкою передач ставитиметься відмітка у вигляді коду “78”.

Із цією відміткою водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності такої відмітки — з будь-якою коробкою передач.

Як зазначили у відомстві, наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окулярів) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються у європейському посвідченні водія.

Згідно зі змінами, успішно складений громадянам теоретичний іспит у сервісному центрі МВС відтепер чинний не три місяці, а два роки.

Кабінет Міністрів 2 грудня ухвалив постанову про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.

Посвідчення водія у новому форматі: що робити зі старими документами?

Важливо! Поява нових зразків документів не зобов’язує водіїв обмінювати свої старі документи. Для водіїв, які отримали водійські посвідчення до впровадження нових позначок, ніяких обмежень по коробці передач не передбачено.

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