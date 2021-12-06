Подача звукового сигналу автомобіля може стати причиною штрафу для водія. В ПДР прописано, коли сигналити правомірно, а коли водія можуть оштрафувати

В яких випадках водія можуть оштрафувати за невиправдану подачу звукового сигналу NNS дізнався з повідомлення на сайті Автотема

Звуковий сигнал автомобіля ПДР відноситься до попереджуючих сигналів на дорозі. Далеко не завжди водії використовують його згідно з нормами. У розділі 9 ПДР зазначено, що попереджувальні сигнали на дорогах заборонено використовувати у населених пунктах, які позначені табличками 5.45 на білому тлі. Поза населених пунктів ніяких обмежень на звукові сигнали немає.

Також у правилах зазначається, що водій має право сигналити в цілях попередження. Це допустимо щоб привернути увагу водія автомобіля, який їде спереду при обгоні.

У реальності, водії використовують звуковий сигнал у багатьох ситуаціях, де потрібно привернути увагу інших учасників дорожнього руху.

«Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортна пригода (ДТП)», — йдеться у правилах дорожнього руху.

В яких випадках водій може отримати штраф

Якщо водій сигналить просто так, а не для того, щоб запобігти ДТП, його можуть оштрафувати на 510 гривень. Це передбачено у ч. 2 ст. 122 КУПаП.

Варто відзначити, що поліція практично не штрафує водіїв на дорогах за неправильну подачу звукового сигналу. І на практиці довести, що водій посигналив просто так – дуже складно.

Жовта розмітка на дорогах України – що це означає (відео)