Відключень світла на наступному тижні буде більше: стало відомо, чому

Відключень світла на наступному тижні буде більше. В «Укренерго» прогнозують складнішу ситуацію в енергетиці у порівнянні з поточним тижнем.

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою порівняно з поточним, повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передають Новини України – НСН.

Чому відключень світла на наступному тижні буде більше

Наступний тиждень буде складнішим для енергосистеми, тому що повернеться спека, і ми матимемо знижену потужність АЕС, якщо порівнювати з поточним тижнем, – сказав Кудрицький в інтерв’ю “Українській правді” в п’ятницю

За словами глави НЕК, через масовані обстріли енергосистема втратила резерв міцності і стала залежною від різких змін споживання електроенергії та погоди, що змушує її балансувати відключеннями споживачів.

У нас енергосистема, втративши понад 9 ГВт потужності через обстріли, тепер не має резерву міцності. Якщо раніше ми мали додаткові електростанції, які можна було ввімкнути оперативно, ми б перекрилися ввімкненням якихось гідроагрегатів або блоків ТЕС, то зараз у нас такого маневру просто немає, – пояснив Кудрицький

Нагадаємо, “Енергоатом” анонсував виведення в ремонт енергоблоку АЕС 1000 МВт у рамках виконання планової ремонтної кампанії 2024 року. Компанія вказувала, що, з огляду на це і зростання споживання електроенергії в липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав економію електроенергії частиною повсякденного життя України у найближчі роки.

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